Dois amigos, de 40 e 38 anos, este último com ficha policial e que se encontrava já em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, estavam em casa num convívio com muitas bebidas alcoólicas quando, por motivos desconhecidos, se desentenderam.Entre murros e pontapés, o mais velho sofreu pelo menos uma facada profunda no abdómen, tendo sido transportado em estado grave para o Hospital de Cascais.