O homem que, em maio, atacou a tiro a mulher e dois homens na empresa de que é proprietário em Vendas de Pousada, Coimbra, não gostava que a mulher, de 53 anos, estivesse envolvida na organização de passeios e caminhadas. Segundo fonte da PJ do Centro, que o deteve após ter alta hospitalar, essa atividade implicava saídas e ele preferia que estivesse em casa, disponível.





A situação ter-se-á agravado porque a mulher estava prestes a ser nomeada presidente de uma associação. A 1 de maio, entrou na empresa, onde a vítima estava reunida com outros elementos para organizar mais uma caminhada, e fez vários disparos com uma caçadeira. Os dois homens, de 63 e 69 anos, ficaram gravemente feridos. Um esteve em risco de perder um dos braços e o outro foi atingido na cara e ficou cego de um dos olhos. Já a mulher foi atingida de raspão na zona da cabeça e depois violentamente espancada com a arma. A PJ admite que não disparou de novo por não ter mais munições. Terá ficado, no entanto, convencido de que a teria matado.