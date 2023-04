Uma professora universitária de Coimbra já se disponibilizou para testemunhar o assédio sexual de que garante ter sido vítima por parte do sociólogo e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos.



A docente diz ter sido assediada pelo destacado professor “de forma sistemática e reiterada” e manifestou a sua disponibilidade junto do Ministério Público para testemunhar contra o visado, segundo informou ao CM a sua advogada.









Ver comentários