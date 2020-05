Doente assassina colega de casa com dez facadas no Porto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Doente do Hospital Magalhães Lemos, Porto, desde 1992, Manuel Anacleto partilhava casa com dois homens, num projeto de inserção de pessoas com problemas psicológicos. A relação com um deles era conflituosa. A 18 de agosto do ano passado, o homem, de 66 anos, iniciou uma violenta discussão com Vítor Lebres, de 40. Após uma troca de palavras, Manuel pegou numa faca do seu estojo de cozinha e desferiu-lhe uma dezena de golpes no peito e ...