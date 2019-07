Doente fica sem 1200 euros no hospital em Azeitão

Com a saúde algo debilitada, um homem de 70 anos decidiu dar entrada no Hospital Nossa Senhora da Arrábida, em Azeitão, Setúbal.Efetuou um pagamento inicial para ficar internado, tendo contado com a ajuda de uma funcionária para concluir o pagamento.Mal sabia ele que a mulher, de 49 anos, memorizou o código secreto. Nos dias seguintes, a funcionária retirou-lhe o cartão e fez levantamentos no valor de 1200 euros. E fê-lo na caixa multibanco existente naquela unidade de saúde.A administrativa acabou por ser intercetada pela GNR, isto depois de a vítima ter percebido que o cartão desaparecera – entretanto ficou retido no multibanco – e que tinham sido feitos vários levantamentos.Na investigação, os militares da GNR chegaram até à funcionária que, confrontada com a queixa, acabou por admitir o crime.De forma voluntária aceitou também devolver o dinheiro à vítima. A suspeita foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência.A direção do hospital não quis prestar declarações ao