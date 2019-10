Doente foge de hospital e desaparece

Um homem, de 73 anos, está desaparecido desde a manhã de quinta-feira, depois de ter fugido do Hospital de Portimão. A unidade de saúde não alertou a família do doente nem as autoridades.

José João deu entrada no Hospital de Portimão às 18h45 de quarta-feira, depois da família ter notado alguma desorientação e instabilidade. Ficou internado para que no dia seguinte fosse sujeito a exames. No entanto, ao que o CM apurou, abandonou a unidade de saúde antes da última chamada, que foi feita pelas 11h54. "O hospital disse-nos que ele não estava a colaborar com os enfermeiros e que não o podiam obrigar a ficar lá", lamentou ao CM a sobrinha Ana Magina, que acredita que o tio terá tentado regressar a pé para casa, em Alvor.

A GNR foi alertada para o desaparecimento, na quinta-feira pelas 17h30, e reportaram o caso a outras forças policiais. Várias patrulhas da GNR têm concentrado todas as atenções em estradas e caminhos de terra batida entre o hospital e a casa de José João, em Alvor. Até ao final do dia desta sexta-feira, ainda não tinha sido localizado.



PORMENORES

Ficou internado

A família de José João chamou o INEM na quarta-feira, uma vez que o homem estava desorientado. Ficou internado nessa noite no Hospital de Portimão e deveria fazer tratamentos no dia seguinte. No entanto, abandonou a referida unidade de saúde na quinta-feira sem que ninguém o impedisse. Vestia calções de ganga, chinelos e possivelmente uma t-shirt azul fornecida pelo hospital.



Família faz buscas

Alguns amigos e familiares de José João já fizeram buscas no sentido de perceber que caminho é que terá seguido para tentar chegar a casa. Uma testemunha disse que o viu junto à rotunda do hospital, mas depois desapareceu.