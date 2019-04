Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doentes em espera já foram todos operados no Hospital de Faro

Utentes aguardavam cirurgia há uma semana.

Por Tiago Lima | 08:37

Os utentes que estavam internados no serviço de Ortopedia do hospital de Faro e que aguardavam por uma cirurgia, há mais de semana, já foram operados.



A garantia foi dada ao CM pela administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). "As situações clínicas que se encontravam em espera na Unidade Hospitalar de Faro foram resolvidas, tal como estava planeado, durante esta semana", assegurou fonte oficial do CHUA.



No entanto, ao que o CM apurou, uma das doentes que estava à espera de cirurgia abandonou o hospital, no dia 25 de abril, e foi para uma unidade privada para ser operada.



As queixas de utentes insatisfeitos com a demora nas cirurgias na especialidade de Ortopedia não são novas. A administração do CHUA refere que o agendamento das cirurgias obedece a "condições clínicas e hemodinâmica dos utentes".



Pormenores

Doentes com fraturas

Segundo o CM apurou, os utentes que estavam a aguardar cirurgia no hospital de Faro tinham sofrido fraturas nos membros superiores (clavícula, úmero e rádio), membros inferiores (colo do fémur e tíbia), na coluna cervical e dorso lombar.



Sem registo de espera

A administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve garantiu ao CM que "atualmente não há registo de doentes internados na Unidade Hospitalar de Faro que estejam a aguardar cirurgia na especialidade de Ortopedia".