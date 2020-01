Dois acidentes provocam sete feridos e cortam circulação na A2 entre Grândola e Alcácer do Sal

Uma colisão entre três veículos ligeiros ao quilómetro 94 da A2, no sentido Alcácer do Sal-Grândola, fez um ferido grave e quatro feridos ligeiros este domingo.A GNR revelou à agência Lusa que a colisão envolveu uma autocaravana, uma carrinha da empresa Brisa e um automóvel.As vítimas foram transportadas para o hospital do Litoral Alentejano. O trânsito encontra-se cortado.No sentido oposto, e no mesmo quilómetro, uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou um ferido grave e um ferido ligeiro, transportados também para o hospital do Litoral Alentejano. A circulação é feita de forma condicionada.O primeiro alerta foi dado pelas 19h07 e o segundo acidente aconteceu vinte minutos depois.Os Bombeiros e a GNR estiveram no local, num total de 11 operacionais, apoiados por seis viaturas.