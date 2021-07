Dois agentes da PSP feridos em acidente durante buscas a Luís Filipe Vieira

Dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) sofreram um acidente de carro, na zona de Braga, já no final das buscas a Luís Filipe Vieira. Os dois polícias foram hospitalizados segundo revelou o inspetor tributário, Paulo Silva, ao Observador.



À chegada ao Campus de Justiça onde vai ser ouvido Ricardo Salgado no âmbito da Operação Marquês, Paulo Silva disse que um carro a "circular sem luzes e a alta velocidade" atingiu o veículo onde seguiam os dois agentes. "Foi uma situação lamentável" e "que me preocupa", acrescentou.

