Dois ataques a tiro em 48 horas na Amadora

Um homem de 35 anos foi na segunda-feira à noite alvo de uma tentativa de homicídio na Estrada Militar da Damaia, na Amadora. Foi atingido com dois tiros nas pernas e está em estado crítico no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Este foi o segundo caso de homens feridos a tiro, naquela rua, em 48 horas: um outro homem, de 45 anos, foi baleado com sete tiros, quase todos na zona do peito e do abdómen, em plena luz do dia, no domingo. A Polícia Judiciária foi acionada e está a investigar ambos os casos.O autor dos disparos de segunda-feira - a vítima foi atingida com gravidade na coxa direita e na perna esquerda - continua em fuga. O mesmo acontece com o atirador de domingo, caso que as autoridades suspeitam que possa ser um ajuste de contas relacionado com o tráfico de droga.Nas duas situações, quando a PSP e os Bombeiros Voluntários da Amadora chegaram ao local já os suspeitos tinham fugido.Os ataques ocorreram nas imediações do antigo Bairro 6 de Maio, uma zona considerada problemática e onde os desacatos são frequentes.