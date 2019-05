Acidente aconteceu no Casal do Sapo, em Fernão Ferro.

Por João Carlos Rodrigues | 18:12

Uma colisão frontal entre uma ambulância e um pesado de mercadorias provocou ferimentos em dois bombeiros de Sesimbra. Uma das vítimas ficou em estado grave.

O acidente ocorreu pela 15h58 desta terça-feira, na Avenida 10 de junho, no Casal do Sapo, Fernão Ferro.



Devido à violência do embate, foram mobilizados para o local 15 operacionais apoiados por sete veículos. Ambas as vítimas foram transportadas ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A circulação no local ficou condicionada durante mais de duas horas.

A GNR investiga as circunstâncias do acidente.