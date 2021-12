Dois bombeiros feridos em despiste de ambulância na Póvoa de Lanhoso

Dois bombeiros da Póvoa de Lanhoso ficaram feridos, ao inicio da tarde deste domingo, na sequência do despista da ambulância em que seguiam, na EN205, em Fontarcada, na Póvoa de Lanhoso.



O alerta foi cerca das 14h00. No local estiveram os Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, com 11 elementos e seis viaturas.





Segundo o Centro de Operações de Socorro de Braga, os dois bombeiros feridos foram transportados para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados leves.As causas do despiste são ainda desconhecias, mas a chuva poderá ter estado na origem do acidente. A GNR está a investigar.