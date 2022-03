Dois bombeiros feridos em explosão de gás que destruiu prédio na Amadora mantêm-se internados

João Dias, o bombeiro de 25 anos que caiu no poço do elevador, do 7.º para o 3.º andar em sequência da explosão de gás que aconteceu esta quarta-feira, no Casal de São Brás, na Amadora, mantém-se internado no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

Não foi operado, e está ainda no Serviço de Observações do Hospital. Sofreu uma fratura numa perna e num braço, e lesões na bacia, que não aparenta estar fraturada. Já tem visitas dos familiares.

Um segundo bombeiro mantém-se internado no Hospital Amadora-Sintra. Foi o segundo mais atingido pela onda de choque da explosão, e está a fazer exames a possível traumatismo craniano.

Os outros quatro bombeiros tiveram todos alta ontem, do Hospital Amadora-Sintra, a ferimentos ligeiros.

A explosão, cujo alerta foi dado pelas 11h00, obrigou à retirada dos moradores do prédio, provocou 16 feridos, danos em estruturas de prédios adjacentes e em vários estabelecimentos comerciais.



Para que fossem avaliadas as condições estruturais dos edifícios, 39 pessoas ficaram desalojadas, atualizou à agência Lusa fonte da proteção civil municipal, que garantiu que todas encontraram soluções de habitabilidade.