Um trabalhador deu conta da fuga de gás natural canalizado - cuja causa é investigada pela PJ, podendo ser de trabalhos em curso no edifício ou de furtos de contadores de gás que têm sido denunciados por moradores - e deu o alerta. Conseguiu que alguns moradores saíssem antes da explosão que, pelas 11h desta quarta-feira, destruiu um prédio do Casal de São Brás, na Amadora, ferindo 16 pessoas - seis delas bombeiros (um com gravidade) que já acorriam à fuga de gás no momento da brutal explosão que foi ouvida a quilómetros de distância.