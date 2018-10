Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois desaparecidos em naufrágio nos Açores

Neste momento encontram-se a decorrer as operações de busca e resgate.

11:33

Duas pessoas estão desaparecidas após um naufrágio ao largo da ilha de S.Jorge nos Açores.



A bordo da embarcação estavam três pessoas, uma delas conseguiu chegar a terra a nado, as duas restantes continuam desaparecidas.



Neste momento encontram-se a decorrer as operações de busca e resgate destes dois desaparecidos.



No local estão os bombeiros, a Força Aérea e uma unidade de salvamento da Marinha (MRCC).



O alerta foi dado pelas 20h00 desta segunda-feira.