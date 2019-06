Dois detidos e droga apreendida em operação da GNR em Braga e Guimarães

Duas pessoas foram detidas e foram apreendidos diversas quantidades de droga e 10 automóveis, no âmbito de uma operação da GNR relacionada com investigação ao tráfico de droga, nas cidades de Braga e Guimarães.Num comunicado divulgado este domingo, o Comando Territorial de Braga da GNR diz que a operação foi feita no sábado, nas cidades de Braga e Guimarães (também no distrito de Braga) e concelhos limítrofes.Na sequência da investigação foi dado cumprimento a 19 mandados de busca domiciliária, oito mandados de detenção e 27 mandados de busca não domiciliária, essencialmente a veículos.Além dos dois detidos, de 25 e 35 anos, foram apreendidos armas proibidas e armas brancas, 272 doses de cocaína, 228 doses de haxixe, 25 doses de MDMA (ecstasy), 5.248 euros, 15 telemóveis, três computadores e uma moto, além das 10 viaturas ligeiras, diz-se no comunicado.Os dois detidos serão presentes na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Braga, para interrogatório e aplicação de medidas de cação.A operação envolveu cerca de 90 militares, dos comandos territoriais de Braga, Aveiro, Porto e Viana do Castelo, através das estruturas de Investigação Criminal, Territorial, Intervenção e Cinotécnica. Teve ainda o apoio da PSP.