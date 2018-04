Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois detidos por ataques à facada em rixas na noite

Suspeitos foram detidos por ataques em Loures e na Amadora.

Dois homens foram detidos pela PJ, sob suspeita de serem os autores de crimes em tudo semelhantes, mas em situações distintas. Ambos atacaram as vítimas com facadas no pescoço, em Loures e na Amadora, ferindo gravemente os seus opositores. Um dos detidos ficou em prisão preventiva, enquanto o outro saiu em liberdade mas com a obrigatoriedade de se apresentar todos os dias às autoridades policiais.



O primeiro caso teve lugar na madrugada de 21 de outubro do ano passado. O cenário do crime foram as imediações de um estabelecimento de diversão noturna no concelho de Loures. Junto à porta do local aglomeraram-se várias pessoas – que seriam de dois grupos diferentes – e algumas, por razões desconhecidas, iniciaram uma discussão.



Rapidamente envolveram-se em confrontos físicos. Foi nessa altura que a vítima tentou colocar um ponto final nas agressões. Só que um dos desordeiros, armado com uma faca, esfaqueou-o no pescoço com grande violência. A vítima foi assistida no hospital e sobreviveu. Já o agressor, guineense, fugiu e foi agora detido por inspetores da Judiciária de Lisboa.



Num cenário semelhante, mas que apenas teve lugar na noite da passada quinta-feira, numa rua do concelho da Amadora, um outro homem atacou um conhecido, também no seguimento de uma violenta discussão.



O agressor, de 42 anos, usou uma faca no ataque. Acabou detido pela PJ e a arma apreendida. Presente a um juiz, o homem saiu em liberdade. A vítima recupera dos ferimentos.