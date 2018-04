Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem assassinado à facada pelo enteado em Odivelas

Suspeito já terá sido detido pelas autoridades.

21:12

Um homem de 46 anos foi encontrado morto em casa em Caneças, Odivelas, com sinais de agressão com arma branca. As autoridades suspeitam que a vítima foi esfaqueada pelo filho da companheira. "A informação que dispomos neste momento é que um homem terá sido esfaqueado pelo filho da companheira e acabou por morrer", disse à agência Lusa fonte da PSP.



O incidente ocorreu numa vivenda situada no Bairro do Arco da Maria Teresa. A vítima estaria a viver no estrangeiro e viria a Portugal nas férias, segundo ouviu a CMTV de residentes no local.



Segundo a mesma fonte, o suspeito já terá sido detido pelas autoridades.



O alerta foi dado às 17h53, quando os Bombeiros de Caneças receberam um telefonema que alertava para uma agressão. Ao chegarem ao local, a vitima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória tendo o óbito sido decarado no local pelo INEM.



A PJ está no local a realizar perícias.