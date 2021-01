Dois detidos por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida na Guarda

A GNR deteve dois homens de 21 e 23 anos por alegado tráfico de estupefacientes e por posse de arma proibida no concelho da Guarda, foi hoje anunciado.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, os suspeitos foram detidos na quarta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) local, com o apoio do Destacamento de Intervenção (DI).

A fonte refere em comunicado enviado à agência Lusa que, no âmbito de uma investigação que decorria há um ano e meio, os militares apuraram que os suspeitos "tinham uma rede de consumidores a quem vendiam a droga de forma regular".

No decorrer das diligências policiais, a GNR deu cumprimento a nove mandados de busca, tendo realizado seis buscas domiciliárias e três em veículos, que culminaram com a apreensão de 269 sementes e 48 doses de canábis, uma arma de ar comprimido, cinco zagalotes, dois punhais, duas caixas de chumbo de calibre 4.5 milímetros e 3.405,5 euros em numerário.

Os dois detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Guarda.