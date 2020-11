GNR deteve nove pessoas no distrito de Aveiro por suspeita de tráfico de droga

A GNR deteve em Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, nove pessoas, com idades entre os 24 e 57 anos, por suspeita de tráfico de droga, informou hoje aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que os suspeitos, seis homens e três mulheres, foram detidos na terça-feira, culminando uma investigação que decorria há mais de um ano.

De acordo com a investigação, os suspeitos vendiam droga a vários consumidores nos referidos concelhos.

As autoridades realizaram sete buscas domiciliárias e 15 buscas em veículos, que culminaram na apreensão de 78 doses de cocaína e 41 doses de canábis.

Foram ainda apreendidos 10 veículos, 876 euros em dinheiro, 27 telemóveis, dois computadores portáteis, uma pistola alterada, 25 munições, uma arma branca, um gerador, duas bicicletas e 11 garrafas de gás.

A operação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Oliveira de Azeméis contou com o reforço dos militares da estrutura da Investigação Criminal do Comando Territorial de Aveiro, do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis e do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.