Um posto de combustível em Aveiro foi assaltado este domingo à noite. Dois homens encapuzados, apanhados pelas câmaras de vigilância, ameaçaram a funcionária com arma em punho.A trabalhadora deu o dinheiro que tinha em caixa sob ameaça e os ladrões colocaram-se em fuga. Em declarações ao, a funcionária assume que temeu pela vida durante momentos de tensão, mas que não foi agredida. "Só vi os olhos e as mãos", explica a funcionária.Posteriormente a trabalhadora contactou as autoridades e o patrão para relatar o que tinha acontecido.É a sexta vez que este posto de combustível é assaltado.