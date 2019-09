Dois esfaqueados em rixas na noite do distrito de Setúbal

Dois homens foram hospitalizados durante a noite de sexta-feira devido a ferimentos de faca em duas situações distintas de violência na via pública em Almada e Sesimbra.O primeiro caso ocorreu pelas 22h00 de sexta-feira, quando dois grupos de jovens se envolveram numa discussão na rua dos Bombeiros Voluntários, junto ao mercado da Cova da Piedade, Almada. A discussão subiu de tom e elementos dos dois grupos envolveram-se numa cena de pancadaria.No meio da confusão, um dos envolvidos foi atingido com um golpe de faca no tronco. A seguir o grupo dispersou, deixando a vítima a sangrar. A rixa foi filmada por moradores. A vítima foi assistida pelos bombeiros de Cacilhas e levada ao Hospital Garcia de Orta em estado grave. A PSP esteve no local, mas desconhece-se se houve alguém detido ou identificado. Nenhum responsável do Comando da PSP de Setúbal, que tutela a Divisão de Almada, esteve este sábado disponível para prestar esclarecimentos sobre o caso.Já durante a madrugada, na Quinta do Conde, Sesimbra, outra rixa terminou com um homem, de 32 anos, ucraniano, atingido à facada pelas costas e vários homens a fugirem do local. Terá sofrido uma perfuração do pulmão e foi internado em estado grave no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.Fonte oficial da GNR adiantou aoque o suspeito da agressão é um homem de 25 anos já conhecido na zona por situações semelhantes. Estava este sábado a ser procurado pelas autoridades.