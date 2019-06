"Não matem ninguém", pede homem antes de ser morto em roubo de boletim do Euromilhões

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Não matem ninguém". O pedido de Hermenegildo Varela, 70 anos, foi feito às 18h45 de 8 de junho de 2018 aos três homens - um quarto ficou no carro - que lhe entraram pelo Anita, na Cova da Piedade, para roubar o apuro do Euromilhões daquela sexta-feira. Ricky, o cabecilha do gang, apontava-lhe um revólver .32.Hermenegildo, dono do snack-bar, colocou-se à sua frente para proteger a mulher e foi assassinado com um tiro no abdómen disparado ... < br />