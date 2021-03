Dois estudantes, de 17 e 20 anos, foram detidos pela PSP por tráfico de droga, ontem à tarde, na rua de Bordeaux, próximo de uma escola do 1.º ciclo do ensino básico, no bairro do Viso, Porto.Os suspeitos tinham um pacote de haxixe, com a designação 'Relax', que seria suficiente para 198 doses.