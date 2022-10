Dois feridos após colisão frontal em Oliveira de Azeméis

Um homem e uma mulher, com cerca de 30 e 50 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta manhã de sexta-feira, na sequência de uma violência colisão frontal entre dois carros, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 08h30, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, no IC23, em Santiago de Riba Ul.A via esteve cortada, nos dois sentidos, durante cerca de meia-hora.A GNR foi chamada e investiga as causas do acidentes. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Oliveira de Azeméis, para o hospital da Feira.