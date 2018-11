Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos após despiste na A4 em Paredes

Alerta foi dado pelas 20h12.

22:42

Duas pessoas ficaram feridas esta quinta-feira após um despiste, ao quilómetro 27/400, na A4 no sentido Amarante-Porto.



Um dos feridos recusou ser transportado para o hospital.



O alerta foi dado pelas 20h12.



No local estiveram os Bombeiros de Paredes com cinco viaturas, a Brisa, GNR e VMER.