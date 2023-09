Um acidente rodoviário causou dois feridos ligeiros e obrigou ao corte de uma das vias no IC17-CRIL, informou a Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa.

A PSP - que ainda se encontra no local - adiantou que o acidente ocorreu entre duas viaturas ligeiras, no sentido Benfica-Loures, na saída para Senhor Roubado, só sendo possível circular pela esquerda, dado o corte na via direita.

O IC17-CRIL é uma via rápida que circunda a cidade de Lisboa a norte e a oeste.