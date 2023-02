Despiste de camião leva ao corte do IC2 entre Loures e Lisboa durante mais de quatro horas

O IC2 esteve esta sexta-feira cortado nos dois sentidos mais de quatro horas, entre os concelhos de Loures e Lisboa, em sequência do despiste de um camião TIR na zona de Moscavide. O acidente, que causou ferimentos no condutor do pesado, levou ao derrame na faixa de rodagem de mais de uma tonelada de morangos.

O despiste ocorreu pelas 17h30, e levou à mobilização de meios dos bombeiros de Sacavém e da PSP.

Formaram-se filas de quilómetros, levando ao desvio do trânsito para vias alternativas.

Foi necessário proceder ao desencarceramento do condutor do camião, que foi transportado para o Hospital de Santa Maria.

Só após a remoção dos destroços do pesado, e a recolha da cerca de uma tonelada de morangos da estrada, foi possível reabrir o trânsito, normalizado pelas 22h00.