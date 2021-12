Um jovem de 20 anos morreu este domingo de madrugada, no Barreiro, após o carro em que seguia ter sofrido um violento embate lateral num semáforo instalado num cruzamento com quatro sentidos de trânsito. Dois amigos, de 21 e 22 anos, que estavam na mesma viatura, sofreram ferimentos graves e foram internados no hospital daquele concelho.