Dois feridos em colisão entre três carros em Gaia

Dois homens ficaram feridos numa colisão entre três carros na entrada para a Ponte da Arrábida, sentido Vila Nova de Gaia-Porto.O alerta foi dado às 18h16 e os Bombeiros Sapadores de Gaia, com o apoio dos Bombeiros de Coimbrões e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Gaia foram encaminhados para o local.Os homens necessitaram de manobras de desencarceramento e foram transportados para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Um deles está em estado grave e outro apenas apresenta ferimentos ligeiros.No seguimento do acidente, o trânsito na A1 está muito condicionado, circulando apenas por uma via.A GNR está no local.