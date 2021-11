Mulher ferida em colisão entre três carros no Porto

Uma colisão que envolveu três carros na Avenida de Paiva Couceiro, em Campanhã, no Porto, provocou um ferido. O alerta foi dado às 18h39 e o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, foi encaminhado para o local. A vítima, uma mulher de 45 anos, ficou encarcerada.

Os bombeiros procederam a manobras de desencarceramento e a sinistrada foi transportada para o Hospital de São João com ferimentos considerados ligeiros.

A via esteve condicionada num dos sentidos, mas a circulação já foi normalizada.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.