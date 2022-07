Um acidente entre um camião e dois carro na A1, entre Soure e Pombal, esta quarta-feira, provocou dois feridos ligeiros.



O trânsito, no sentido em que ocorreu o acidente - norte-sul - está cortado desde as 4h00 e, no sentido oposto, está condicionado a uma faixa de rodagem.



Ao que o CM apurou, o veículo pesado despistou-se no sentido sul-norte, e invadiu a faixa contrária, embatendo nos dois carros.



Um dos feridos foi transportado para o hospital e outro apenas assistido no local.