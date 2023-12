Dois feridos em colisão rodoviária em Felgueiras

Uma mulher, de 67 anos, e um homem, de 41, ficaram feridos, esta tarde de sábado, na sequência de uma aparatosa colisão entre um carro e uma carrinha de caixa aberta, seguida de capotamento da carrinha, em Lagares, no concelho de Felgueiras.O alerta foi dado às 17h15.No local, estiveram os Bombeiros de Felgueiras, com cinco operacionais e duas ambulâncias, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Penafiel. Depois de estabilizados no local, o homem foi transportado para o Hospital de Guimarães e a mulher para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.Ao que oapurou, ambos sofreram ferimentos leves. As causas da colisão estão por apurar. A GNR esteve no local e está a investigar.