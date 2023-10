Quatro feridos é o resultado de uma colisão entre dois carros, ao inicio da tarde desta sexta-feira, na EN 211, em Soalhães, no Marco de Canaveses.



O alerta foi dado cerca das 13h00. No local, estiveram os Bombeiros do Marco de Canaveses e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.





Os feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados leves. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR que esteve no local.