A brutal colisão entre um camião e um carro, ocorrida pelas 16h00 de segunda-feira, junto ao quilómetro 156 do IP2, no concelho de Nisa, matou um futebolista de 24 anos.O cabo-verdiano Evaldir Veiga Borges jogava no Estrela de Portalegre, clube que milita na 1.ª Divisão Distrital daquele distrito. Foi a própria agremiação a usar as redes sociais para divulgar a morte do avançado, apresentando "condolências por tão prematura perda". Evaldir Borges era futebolista há vários anos.