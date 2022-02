Dois feridos em despiste de camião em Chaves

Um homem, de 57 anos e uma mulher, de 69, ficaram feridos, ao início da noite desta quinta-feira, depois do camião onde se encontravam, se ter despistado, na estrada que liga as aldeias de Vila Frade e Lama De Arcos, em Chaves.

As vítimas estavam a realizar trabalhos com a viatura pesada quando, por causas desconhecidas, se terá tomado, ficando na lateral e as vítimas encarceradas.

No socorro estiveram os bombeiros Voluntários Flavienses, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e a GNR, num total de 20 operacionais, apoiados por diversas viaturas.