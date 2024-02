Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste na Avenida Central de duas Igrejas, em Penafiel, durante a manhã desta quinta-feira.

O Correio da Manhã apurou que as duas vítimas do acidente foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e transportados para o Hospital Padre Américo para tratamento de ferimentos considerados ligeiros.

O alerta foi dado pelas 9h48 acionando também a GNR, que investiga as causas do sinistro.