Uma explosão provocada pela acumulação de gases na combustão de um recuperador de calor, num prédio na Póvoa de Varzim, provocou dois feridos, um homem - ficou em estado grave e foi levado para o Hospital de São João, no Porto - e uma mulher.A explosão ocorreu no 3º andar de um edifício de 5 pisos, na Praceta Dr. Joaquim Graça, no centro da cidade. A projeção de vidros e caixilhos das janelas atingiram quatro viaturas.O incêndio que se seguiu à explosão foi rapidamente extinto pelos bombeiros.