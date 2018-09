Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos em incêndio em armazém agrícola no concelho de Trancoso

12:17

Duas pessoas ficaram esta quarta-feira feridas na sequência de um incêndio ocorrido num armazém agrícola na freguesia de Valdujo, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, disse fonte da proteção civil.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, no incêndio, cujo alerta foi dado pelas 10h20, ficaram feridas duas pessoas, tendo uma sofrido ferimentos graves e outra ferimentos considerados ligeiros.



O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, João Paixão, disse à agência Lusa que o ferido grave é um homem com 58 anos e o ferido ligeiro um homem com cerca de 45 anos, que sofreram queimaduras quando tentaram apagar as chamas.



Os feridos foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda, disse o responsável.



Fonte do CDOS da Guarda disse à Lusa que o incêndio destruiu por completo o armazém que tinha no seu interior fardos de palha e alfaias agrícolas.



Os trabalhos de rescaldo vão "demorar muito tempo", porque os meios no local vão ter de "retirar os fardos de palha do interior do armazém", indicou.



No local estão 27 homens e nove veículos dos bombeiros voluntários de Trancoso e de Mêda e da GNR.