Dois feridos graves em acidente com trator em Famalicão

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade quando o trator em que seguiam caiu a uma terreno em Calendário, Vila Nova de Famalicão. O alerta foi dado às 15h30. As vítimas - uma mulher de 50 anos e um homem de 20 anos - tiveram de ser desencarcerados e foram transportados ao hospital. O prognóstico é reservado.



O trator terá entrado em despiste e caiu a um terreno na rua Passos Manuel, tendo uma das vítimas ficado debaixo do veículo agrícola que tinha com reboque uma pequena cisterna.





A PSP foi ao local e está a averiguar as causas do acidente.