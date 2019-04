Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois funcionários da mesma empresa morrem em choque contra camião

Veículos pesados embateram frontalmente e acabaram por envolver um terceiro carro, no IP6, em Peniche.

Por Francisco Gomes | 01:30

Uma colisão frontal entre dois camiões foi fatal para os dois homens que seguiam numa carrinha atrás de um dos pesados e que acabou também por ser atingida, esta sexta-feira, no IP6, entre Atouguia da Baleia e Serra d’El Rei, em Peniche.



Do acidente resultaram ainda dois feridos, um dos quais grave. Todos os envolvidos no acidente são funcionários de duas empresas – uma do ramo elétrico e outra de fabrico de produtos em papel.



Segundo a GNR, o acidente foi originado pelo choque entre os dois pesados de mercadorias das empresas Canas, da Figueira da Foz, e Renova, de Torres Novas, acabando por envolver outra viatura ligeira de mercadorias da Canas, onde seguiam os dois ocupantes, de 29 e 62 anos, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.



O colega da mesma empresa que ia no camião, de 40 anos, ficou ligeiramente ferido, enquanto o motorista do outro pesado, de 49 anos, apresentava ferimentos graves.



Após o alerta, dado pelas 14h47, foi rapidamente mobilizado um grande contingente de efetivos para a prestação de socorro, com equipas médicas do Centro Hospitalar do Oeste, bombeiros das corporações de Peniche e Óbidos, e um helicóptero do INEM, que aterrou no IP6 para levar o ferido grave para o hospital de Santa Maria, em Lisboa. O ferido ligeiro foi conduzido para o hospital das Caldas da Rainha.



O trânsito esteve interrompido até ao princípio da noite para a remoção das viaturas e limpeza dos destroços, tendo a circulação rodoviária sido desviada para a EN114.



Morre após dar boleia ao pai

Miguel Fonseca, de 21 anos, tinha acabado de dar boleia ao pai até ao trabalho e regressava a casa, esta sexta-feira de manhã, quando aconteceu a tragédia.



Por razões que ainda não são claras, o carro conduzido pelo jovem invadiu a faixa de rodagem contrária, após uma curva na EN211, em Ataíde, Amarante, e embateu violentamente num camião de transporte de produtos hortícolas. Morreu no local. O jovem estava emigrado no Luxemburgo e tinha regresso marcado para este sábado.



Estradas matam 137 pessoas

Só este ano, e até domingo de Páscoa, 137 pessoas perderam a vida na sequência de acidentes nas estradas portuguesas. No mesmo período de 2018, tinham morrido menos seis pessoas (131). Nesta estatística preocupante consta ainda o registo de 562 feridos graves (504 em 2018). Porto é o distrito com mais mortes (16), seguido de Braga (15) e de Aveiro (13).



PORMENORES

Condutor grava

Um vídeo gravado por um condutor permite ver o momento em que um dos camiões sai da sua faixa e choca com o outro, atingindo a carrinha que seguia na traseira. Um autocarro faz uma manobra para não ser envolvido.



Vítimas presas

O embate foi tão violento que as vítimas mortais ficaram presas na carrinha em que seguiam e foram desencarceradas. Colegas em choque ajudaram na remoção das ferramentas que iam no interior.



Sem acidentes

Os utilizadores do IP6 não têm memória de sinistros com esta gravidade na zona. O sargento-ajudante Barreiro Navalho, da GNR de Leiria, confirma que "não há registo de acidentes com esta violência".