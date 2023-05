Dois guardas prisionais agredidos em serviço em cadeias de Lisboa

Um guarda da cadeia anexa à Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, e uma colega da prisão feminina de Tires, em Cascais, foram agredidos em serviço.





Na prisão junto à sede da PJ, um preso de 35 anos, suspeito de roubos e agressões na zona do Aeroporto de Lisboa, deu um murro num olho do guarda à entrada da cela, pelas 12h00 de quinta-feira. A vítima foi hospitalizada e o recluso foi transferido para a cadeia de alta segurança de Monsanto.Frederico Morais, dirigente do Sindicato da Guarda Prisional, disse ao“que as agressões a guardas sucedem-se devido à falta de castigos reais”.