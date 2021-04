Dois homens detidos a assaltar habitações em Lagoa

Dois homens, de 16 e 25 anos, e uma mulher, 26, foram detidos pela GNR, em flagrante, enquanto assaltavam uma habitação em Lagoa. As autoridades apreenderam ainda 57 doses de haxixe na posse dos suspeitos.



"No seguimento de uma denúncia de roubo em residência, os militares deslocaram-se imediatamente para o local, onde apuraram que os suspeitos haviam forçado a entrada em dois apartamentos de um prédio e que tinham ameaçado as vítimas com recurso a uma arma branca", avançou a GNR. Além da droga, foi apreendida a faca usada para ameaçar e 720 euros em dinheiro.

