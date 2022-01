Dois homens detidos depois de fugirem a operação da GNR em Santa Maria da Feira

Dois homens, de 54 e 65 anos, foram detidos, ao final desta tarde de sábado, pela GNR de Lourosa, depois de não terem obedecido a uma ordem de paragem, durante uma operação de fiscalização rodoviária, na Feira, e terem escapado. A dupla acabou por se despistar, no IC2, em São João da Madeira.Durante a fuga, de cerca de dez quilómetros, o carro em fuga, embateu em vários veículos sem, no entanto, provocar feridos.O condutor foi detido pela suspeita do crime de condução perigosa. Já o passageiro, foi detido por ter sobre si um mandado de detenção.