Dois homens detidos nos EUA com 50 quilos de cocaína com marca CR7

Dois homens, ambos de 43 anos, foram detidos na posse de 50 quilos de cocaína, avaliados em 1,7 milhões de euros e divididos em pacotes marcados com as iniciais de Cristiano Ronaldo e o número da camisola do internacional português (CR7).Os traficantes foram apanhados pelas autoridades norte-americanas num complexo habitacional de luxo - formado por dois prédios de 17 andares com piscina e ginásio, entre outras valências -, em Queens, Nova Iorque.Os investigadores apreenderam ainda 200 mil dólares em dinheiro (mais de 170 mil euros) e uma arma carregada, que estavam na posse dos suspeitos.Um dos detidos foi caçado após ser visto a sair do prédio com uma mala, na qual estava o dinheiro apreendido, e o outro junto do apartamento, onde os agentes encontraram os pacotes de cocaína, escondidos num armário, a pistola e mais 10 mil dólares (8500 euros). A operação foi realizada na segunda-feira e revelada na quinta-feira pelas autoridades norte-americanas.