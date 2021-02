Dois homens detidos por roubos a idosos na via pública

Dois homens, de 20 e 45 anos, foram detidos pela GNR, na terça-feira, por roubos por esticão a idosos, na via pública, nos concelhos de Gondomar, Vila do Conde e Maia.Segundo a GNR, as detenções aconteceram no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia após vários roubos na via pública naqueles concelhos.A investigação culminou com detenção dos suspeitos. Na ação, foram realizadas duas buscas domiciliárias e três em carros e apreendidas duas armas de fogo transformadas, uma arma de ar comprimido, um carro e uma nota falsa de 20 euros.O detido mais velho, já com antecedentes pelos mesmos crimes, foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, esta quarta-feira, e ficou com apresentações periódicas três vezes por semana no posto policial da sua área de residência. O mais novo foi constituído arguido.