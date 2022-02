Uma colisão entre dois carros na N101, na zona de Paço Vedro de Magalhães, em Viana do Castelo, provocou dois feridos. O alerta foi dado às 18h07 e os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca foram encaminhados para o local.

As vítimas, dois homens, de 62 e 64 anos, foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo com ferimentos considerados ligeiros.