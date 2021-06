Dois homens resgatados de rocha junto à praia da Amorosa, em Viana do Castelo

Dois homens, com cerca de 50 anos, foram resgatados de uma rocha, onde estavam a mariscar, ao final da tarde desta terça-feira, na praia da Amorosa, em Viana do Castelo.



Os homens estavam a trabalhar quando a subida da maré os deixou presos no local. O alerta foi dado às 20h31, por outros dois mariscadores – filhos das vítimas - que conseguiram nadar até terra e pediram ajuda. Foram resgatados pelos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo com recurso a um cabo.





No local esteve também a Polícia Marítima de Viana do Castelo que tomou conta da ocorrência.Os homens estão bem de saúde e não necessitaram de assistência hospitalar.