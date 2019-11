Dois jovens agredidos à saída de bar na Baixa do Porto

Marcella Guimarães, de 26 anos, e um amigo, de 25, queixam-se de terem sido violentamente agredidos por um grupo de seis pessoas à saída de um bar onde a jovem trabalha, na rua da Picaria, na Baixa do Porto, na madrugada de quarta-feira. A PSP está a investigar este caso."Estava a sair do trabalho quando isso aconteceu, mas as agressões foram mais acima, onde costumo despejar o lixo quando saio do trabalho", começou por dizer Marcella Guimarães, acrescentando aoque o amigo foi a principal vítima do caso. Foi agredido com murros, tal como ela, que também foi atingida com uma cadeira na cabeça, que lhe provocou um corte."Rapazes que nunca vi acharam-se no direito de me agredir e ao meu amigo", referiu numa publicação que fez nas redes sociais, na qual também manifestou revolta perante a falta de socorro de quem passava. "Como é que as pessoas na rua não prestam assistência?", interrogou-se.Os dois jovens tiveram de ser encaminhados para o Hospital de Santo António, no Porto, de onde já receberam alta.Marcella Guimarães garantiu que foi apresentada uma queixa na PSP e que vai avançar com o caso para tribunal.A Polícia de Segurança Pública esteve no local, depois de ter sido acionada. Os suspeitos fugiram após as agressões. Os agentes tentam agora, depois de interrogarem as vítimas, chegar à identificação e localização do grupo. As causas do incidente estão por apurar.