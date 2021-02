Dois jovens detidos por roubarem carro e conduzirem sem carta em Oliveira do Bairro

A GNR de Aveiro deteve, em Oliveira do Bairro, dois jovens por furto de veículo e condução sem habilitação legal que transportavam tabaco roubado na zona metropolitana do Porto, informou este sábado esta força militar.

Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro descreve que na quinta-feira deteve um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, no âmbito de uma ação de policiamento de segurança rodoviária na autoestrada n.º 1, na zona de Avança.

Na nota, a GNR de Aveiro conta que os militares "tentaram abordar os ocupantes de um veículo", que "não obedeceram à ordem de paragem" e fugiram, mas foram intercetados em Oliveira do Bairro.

"Apurou-se que a viatura tinha sido furtada no Porto (...) e que a condutora não possuía habilitação legal para conduzir, verificando ainda que transportavam tabaco furtado na zona metropolitana do Porto", lê-se no comunicado.

Além da viatura, foram apreendidas três doses de haxixe, 85 maços de tabaco de diversas marcas, 18 caixas de cigarrilhas, 29 pacotes de tabaco de enrolar, 28 isqueiros e duas recargas de tabaco eletrónico.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro na sexta-feira, ficando com termo de identidade e residência.

A GNR, desta feita o Comando Metropolitano do Porto, também revelou hoje que recuperou material furtado numa residência na localidade de Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso.

Em comunicado, a GNR explicou que a operação decorreu no âmbito de um processo de violência doméstica e que os militares se depararam com "diverso material que havia sido furtado" na quarta-feira, nomeadamente um frigorífico e uma máquina de lavar roupa.

A lista de material apreendido fica completa com 17 panelas, três frigideiras, uma cafeteira, uma chaleira, um tabuleiro e dez tampos de panelas, tendo o material apreendido sido entregue à legítima proprietária.

A suspeita foi constituída arguida pelo crime de recetação de material, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.

Paralelamente, o Comando Territorial de Braga identificou, em Guimarães, um homem de 43 anos por furto de colmeias.

A operação foi conduzida pelo Posto Territorial de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães, conforme é descrito em comunicado.

Apreendidas seis colmeias e dois núcleos sem abelhas de fabrico artesanal, o suspeito foi constituído arguido, e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Guimarães.